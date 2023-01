Le cinéma argentique au XXIe siècle. Obsolescence et réinvention

Normal021falsefalsefalseFRX-NONEX-NONE / Style Definitions / table. MsoNormalTable {mso-style-name : "Tableau Normal" ; mso-tstyle-rowband-size : 0 ; mso-tstyle-colband-size : 0 ; mso-style-noshow : yes ; mso-style-priority : 99 ; mso-style-parent : "" ; mso-padding-alt : 0cm 5. 4pt 0cm 5. 4pt ; mso-para-margin : 0cm ; mso-para-margin-bottom : . 0001pt ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 10. 0pt ; font-family : "Times New Roman", serif ; border : none ; } Depuis 1990, l'expansion du numérique confronte le cinéma argentique aux enjeux de l'obsolescence. Ce livre analyse les oeuvres des artistes qui s'appropriant le laboratoire photochimique, les collections filmiques et la machinerie du cinéma argentique réinventent le cinéma argentique au XXIe siècle. Depuis les années 1990, face à l'expansion du numérique, le cinéma argentique est confronté aux enjeux économiques, politiques et poétiques de l'obsolescence. Ce livre vise à explorer les ambivalences et les potentialités de l'obsolescence qui ouvre des nouveaux champs de possibles à la réinvention du cinéma argentique. La période dite de réinvention est traitée à partir de la fabrication de l'émulsion-maison, de la réutilisation des collections filmiques et de l'exposition de la machinerie du cinéma argentique. Entre esthétique et technique, ce livre propose une systématisation théorique de la problématique de l'obsolescence. Il nous incite à réfléchir sur la pratique du laboratoire photochimique, la machinerie cinématographique, et l'archivage filmique, ainsi qu'à analyser un corpus d'oeuvres actuelles. Dans le parcours esquissé, qui s'appuie sur des entretiens avec les artistes et professionnels du film, il est question d'élucider les techniques impliquées dans les oeuvres et le processus créatif des artistes. Afin de saisir comment à partir des liens cousus entre théories et pratiques, les artistes réinventent, grâce à l'obsolescence, le cinéma argentique au XXIe ? siècle et entretiennent une mémoire de toute sa spécificité et sa technicité.