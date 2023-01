Soin et psychothérapie du grand âge

La plupart des pays occidentaux ne font plus du grand âge une simple sous-catégorie démographique mais une phase de la vieillesse qui soulève des problèmes psychologiques et médico-sociaux spécifiques. En une trentaine d'années, nous avons vu la moyenne d'âge des services gériatriques et des établissements d'hébergement passer de 75 à 85 ans, avec ce qu'une telle avancée implique de grande dépendance et de questions sur l'amour de la vie et l'attente de la mort rendant toujours plus complexe la tâche des soignants. Le choix des thèmes que cet ouvrage se propose de traiter a été dicté par l'expérience toujours actuelle des soins en Ehpad et des supervisions d'équipes de Pierre Charazac. On y trouve les questions d'ordre clinique, soignant ou éthique : l'agressivité dans le soin, les carences affectives, les enjeux de la protection juridique comme dispositif de protection mutuelle, la plainte de vivre du vieillard, les défis que doivent relever les Ehpad pour être encore des lieux de soin en période de crise (Covid), ou celui du maintien à domicile au grand âge. Quand on sait jusqu'où vont le besoin d'écoute des équipes soignantes et leur frustration de ne pas pouvoir apporter d'autre sens à leurs actes que le suivi des procédures, toutes ces questions sont abordées avec une grande finesse et humanité. Elles sont traitées dans le même esprit, en allant chaque fois de la pratique à la théorie, et sur des questions qui ne font à l'heure actuelle l'objet d'aucune étude spécifique : celles du grand âge.