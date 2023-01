Votre enfant a des allergies, tousse, ne tient pas en place... ? En élixir ou en pendentif, les pierres et les cristaux sont des alliés hors pair qui peuvent agir sur ses émotions et, plus généralement, sur sa santé. La lithothérapie est en effet un soin complémentaire non invasif et sans effets secondaires, que les enfants apprécient et ne rechignent pas à utiliser, car ils sont sensibles à la beauté des pierres et à leur couleur, ainsi qu'à leur côté ludique et mystérieux. Présenté par indications, de acné à verrues, en passant par hoquet, coliques, manque de concentration, colère, angoisse, cauchemar, etc., ce cahier propose une cinquantaine de solutions " litho " pour tous les stades de l'enfance, du nouveau-né à l'adolescence. Il présente une photo de chaque pierre, ses caractéristiques (composition, couleur, purification, rechargement), ses actions et ses modes d'utilisation selon l'affection à soulager (en pendentif, dans la poche, en élixir ou eau de cristal).