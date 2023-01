Le Meilleur Papy du monde

Quand papy ours emmène son petit ourson en balade, c'est tout une aventure ! Une promenade pleine de tendresse pour découvrir un lieu magique où les livres sont rois : la bibliothèque. Et lire ensemble des histoires pendant des heures. Un album qui célèbre les liens qui se tissent entre les grands-parents et leurs petit-enfants. Le cadeau idéal pour tous les papys !