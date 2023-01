My Forbidden Star. Une romance intense et émouvante

Ils n'ont pas le droit de s'aimer... et pourtant leur histoire est gravée dans les étoiles. Abel. Depuis qu'elle a quitté Tenerife il y a cinq ans, Pinita a tout fait pour l'oublier. Pour oublier cette nuit magique qu'ils ont passée ensemble sous les étoiles, juste avant son départ. Elle ne peut pas être avec lui, c'est impossible, encore moins aujourd'hui. Car, dans quelques jours, leurs parents respectifs vont se marier, et Abel deviendra officiellement son demi-frère. Alors, même si ses yeux aux reflets dorés et son petit sourire en coin la font toujours autant craquer, Pinita s'est juré de garder la tête froide, quoi qu'il arrive... A propos de l'autrice Née sous le soleil espagnol, Kristen Rivers a troqué son maillot de bain contre une doudoune pour s'installer dans la campagne alsacienne. Formée à la psychologie positive, elle aime donner le sourire à ses lecteurs ; sa passion pour les voyages l'inspire et apporte un vent d'évasion à ses écrits.