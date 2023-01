Mes petites routines - Mes premiers repas avec plaisir et sans stress. Allaitement - Diversification - DME - Néophobie

Pourquoi bébé refuse-t-il le biberon ou ferme-t-il la bouche à l'approche de la cuillère ? Par quels aliments et quelles textures commencer la diversification et à quel âge ? Que faire si bébé envoie systématiquement valser par terre les aliments préparés avec amour par ses parents ? C'est à toutes ces questions que Marie Ruffier-Bourdet, ergothérapeute, aka @Ergomums, répond avec pédagogie et bon sens dans ce petit guide illustré. Allaitement maternel, biberon, diversification, cuillère, morceaux, textures, allergènes, DME, néophobie alimentaire : elle dévoile tous ses trucs et astuces de spécialiste pour que manger devienne un moment de plaisir ! Avec : Les fondamentaux du développement sensori-moteur du bébé ; Des astuces culinaires ; Des conseils en cas de troubles ou de phobies alimentaires ; Un lexique de l'alimentation de l'enfant. Bébé va découvrir le plaisir de manger !