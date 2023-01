Guillaume le Maréchal, T1 : Le Chevalier d'Aliénor

" Jubilatoire et sensuel. " Daily Mail L'histoire oubliée du meilleur chevalier du monde... 1167, duché de Normandie. Jeune chevalier désargenté et sans perspective, Guillaume le Maréchal sort de l'anonymat en sauvant la reine Aliénor d'Aquitaine des mains de ses assaillants. En récompense, elle le charge de l'éducation guerrière et de la protection de son fils Henri, l'héritier au trône d'Angleterre occupé par son père, Henri II Plantagenêt. Mais la position de favori de la famille royale ne vaut pas à Guillaume que renom et gratifications, et il ne tardera pas à faire les frais de la jalousie et de la rivalité des autres chevaliers. Certains courtisans ne tarderont pas à comploter dans l'espoir de causer sa perte alors qu'il est promis à la plus belle femme du royaume... Vérité historique et romanesque s'entremêlent à la perfection sous la plume d'Elizabeth Chadwick. Elle contribue ainsi à la redécouverte de celui qui fut considéré, de son vivant, comme " le meilleur chevalier du monde ". " Eblouissant, fascinant et extrêmement réjouissant ! " Barbara Erskine " Une rigoureuse recherche historique au service d'une narration tout en puissance. " woman&home " Une chevauchée mythique. " Daily Telegraph