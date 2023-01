Liberté cheval !

Cirka, la voiture préférée de Paulo, le garagiste, tousse de plus en plus fort. Inquiet, il soulève le capot : deux chevaux bondissent et s'enfuient vers les collines ! C'est ainsi que, peu à peu, toutes les voitures tombent en panne, libérant de plus en plus de chevaux sauvages. Les enfants sont les seuls à pouvoir les approcher ; le monde d'avant est à l'arrêt. Joséphine, la fille du garagiste, et les autres enfants décident de donner une seconde vie aux véhicules abandonnés. Couscous, la vieille dépanneuse, est transformée en lieu de rêverie, Cirka en salle de musique... Un conte moderne, où des tribus d'enfants réinventent un monde libre au pays des chevaux !