Plongez dans ces pages comme dans une boule de cristal ! Cultivez l'art de la divination, sondez les astres et les constellations, étudiez les cycles de la lune, consultez les augures, interrogez les cartes du tarot, déjouez les prophéties et autres présages... Recentrez-vous, reconnectez-vous à votre intuition et laissez parler les couleurs. Muni de vos crayons, plongez dans les 45 illustrations mystérieuses de cet ouvrage. Détendez-vous et retrouvez le plaisir de créer !