L'étudiant

Dans les hauteurs alpines, le piège se referme... Le destin en veut à David Lessard. Après la mort de son père et la disparition de son frère aîné, voilà que sa mère est victime d'un cancer. Ce n'est pas avec son salaire de musicien compositeur - malgré son petit succès - que David aurait pu payer les frais médicaux et les dettes du restaurant familial. Mais les voyous auxquels il a emprunté de l'argent veulent maintenant être remboursés... Alors, quand un riche inconnu lui propose de devenir le professeur particulier de son fils, Maxime, David ne peut qu'accepter. Tant pis si le garçon, un jeune génie de 11 ans dont la technique est parfaite mais dénuée d'émotion, le met très mal à l'aise, et si le père semble avoir d'autres projets pour son nouvel employé. Il savait que le job était trop beau pour être vrai. Mais il est prêt à jouer le jeu, le temps de découvrir leurs secrets. Dans cette maison d'architecte cachée sur les hauteurs alpines, le piège se referme... A propos de l'auteur Concepteur de jeux vidéo originaire de Nancy, Vincent Hauuy vit entre le Portugal et la France. Son premier roman, Le Tricycle Rouge, paru en 2017, a remporté le Prix VSD-RTL du meilleur thriller français présidé par Michel Bussi et conquis plus de 100 000 lecteurs. Il est également l'auteur de Dans la toile, Le Brasier et Survivre. Avec ce cinquième roman, Vincent Hauuy signe un thriller psychologique aussi angoissant qu'addictif. " Frissons garantis. " Le Pèlerin "Un thriller très, très noir". La Manche libre