L'Atlas de la biodiversité. Écosystèmes à protéger - N.E. 2023

Pour vivre, il faut être bien portant. Tous les êtres vivants aspirent à cette condition. C'est pourquoi une maison n'est pas seulement un paysage qui sert de toile de fond au passage du temps. C'est avant tout l'environnement dans lequel une espèce vit bien, en interaction avec toutes les autres qui y vivent, trouvant les conditions optimales pour pouvoir appeler ce lieu sa maison. Certaines espèces parviennent à s'adapter à la vie dans des lieux très différents et éloignés, tandis que d'autres vivent dans des lieux spéciaux, rares et privilégiés. Les découvrir ensemble nous aidera à comprendre qu'après tout, la planète entière est notre foyer. Un atlas qui, à travers de nombreuses curiosités, fait comprendre aux enfants le respect de l'environnement et des animaux.