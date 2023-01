La société secrète Tome 3 : Un si lourd secret

Après une enfance misérable dans les rues de Londres, Georgiana Harley a été recrutée par lady Clifford et son organisation qui traque la criminalité au sein de la haute société. Lorsque, dans le plus grand secret, lady Jane lui confie une enquête, Georgiana comprend vite qu'on ne lui dit pas tout. Serait-elle en danger ? C'est aussi ce que pense Benedict, le frère de Jane, qui a flairé le mystère autour de sa soeur et entend bien la protéger. Faire équipe avec ce débauché notoire est bien la dernière chose dont Georgiana ait envie. Mais résister au charme de cet homme va se révéler plus difficile que prévu...