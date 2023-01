Tout JavaScript. 3e édition

Ce livre s'adresse à tous les développeurs web, qu'ils soient débutants ou avancés. Le JavaScript sert avant tout à rendre les pages web interactives et dynamiques du côté de l'utilisateur, mais il est également de plus en plus utilisé pour créer des applications complètes, y compris côté serveur. - La première partie de ce livre couvre l'ensemble des fonctionnalités du JavaScript (version ECMAScript 6 jusque ES2020) et passe en revue les bonnes pratiques de programmation. - La deuxième partie porte sur l'interactivité avec les utilisateurs (interfaces, formulaires, gestion des erreurs, appels asynchrones, géolocalisation, notifications, dessin...). - La troisième partie permet de s'initier aux aspects les plus avancés du JavaScript tels que Node. js, React, Vue. js, jQuery ou les Web Workers. Une première annexe guide le développeur web dans l'installation en local de son environnement de travail complet avec serveur web, PHP et base de données, grâce à Docker. Une deuxième introduit l'usage du JavaScript dans l'environnement cloud Google Sheets, et une dernière concerne CSS. Les renvois de type tjs. ovh/nomScript qui sont présents au fil des pages sont des compléments interactifs à ce livre. Ils affichent : - Le rendu de l'exécution du script. - Un émulateur de la console du navigateur. - Le code source complet de l'exemple avec une coloration syntaxique, des commentaires et des liens vers les fiches de la référence JS du site toutjavascript. com.