Georges & Tchang. Une histoire d'amour au vingtième siècle

Comment Hergé rencontre Tchang et créa Le Lotus BleuPréface du réalisateur Bruno Podalydès, postface signée Numa Sadoul Bruxelles, 1934. Georges a 27 ans, jeune marié sans enfant, il est dessinateur publicitaire et se consacre également à la bande dessinée en développant le personnage de Tintin dans le supplément pour enfants d'un quotidien catholique, Le Vingtième siècle. Il aimerait bien faire vivre à son héros de papier de nouvelles aventures en Chine ! Mais il connaît mal ce pays où le contexte politique est alors compliqué. C'est pour le dépeindre avec le plus de justesse possible que Georges va être amené à rencontrer Tchang. Ce jeune Chinois étudiant la sculpture à Bruxelles, sera chargé de lui raconter son pays tel qu'il est vraiment. Instantanément, une grande complicité s'établit entre les deux hommes... En quête d'authenticité, Georges pourrait changer sa vision de l'orient au contact de Tchang qui va bouleverser la pensée et le style du dessinateur. Alors que les relations entre la Chine et le Japon se dégradent et que la montée du nazisme n'épargne pas le journal, une saison propice à la création s'ouvre pour Georges. Planche après planche, il va imposer son trait et trouver l'inspiration à travers cette amitié nouvelle... Sur un fond politique très présent, évoquant à la fois le communisme, la montée du nazisme et les relations houleuses entre le Japon et la Chine, Georges & Tchang raconte avant tout une histoire intime entre deux artistes. Un album émouvant, porté avec élégance et sobriété qui revient sur un moment-clé du parcours artistique d'Hergé. L'année 2023 marque les 40 ans de la disparition du maître incontestable de la ligne claire. Pour l'occasion, les Editions Glénat revisitent cette oeuvre d'une grande sensibilité parue en 2012, dans une nouvelle édition agrémentée d'une préface du réalisateur Bruno Podalydès, admirateur inconditionnel de Tintin et accompagnée d'une postface signée du spécialiste du 9ème Art et ami d'Hergé, Numa Sadoul (Et Franquin créa la gaffe, réédité en 2022). Laurent Colonnier a mené d'importantes recherches pour coucher sur papier cette histoire vraie, qui marque la vie et l'oeuvre d'Hergé et lui inspire Le Lotus bleu (1936) puis Tintin au Tibet (1960).