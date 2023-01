Ellis et Eclaireuse. Academie titre a venir

Cette année Ellis et sa dragonne Eclaireuse sont sûrs de remporter le tournoi des trois labyrinthes ! Ils s'élancent sans hésiter dans le dédale sous les yeux de la famille royale et de tous les habitants de Rivven. Mais en pleine compétition le labyrinthe se referme sur eux. Epouvantés ils découvrent alors qu'un des concurrents va trahir le secret de l'Académie et révéler au roi que les dragons sont revenus sur Terre. Ellis et Eclaireuse arriveront-ils à remporter le tournoi et à sauver l'école ?