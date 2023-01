Réussir le CAPEPS et l'agrégation d'EPS

Cet ouvrage donne les clés pour réussir les dissertations des deux épreuves écrites d'admissibilité aux Capeps et agrégation d'EPS. Outil précieux pour le candidat, comme pour les formateurs et les enseignants, cet ouvrage propose : - Une solide méthodologie et une lecture des rapports de jury. - Des nombreux sujets d'annales corrigés, dont ceux des dernières sessions. - Des copies de concours totalement analysées et commentées. - Enfin, de nombreux conseils tirés des expériences personnelles des auteurs Cette nouvelle édition intègre les nouveaux programmes des concours EPS. Cet ouvrage s'adresse donc aux candidats des concours interne et externe d'éducation physique et sportive CAPEPS et Agrégation d'EPS.