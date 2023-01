Gigantosaurus, La libellule de Mazu. CP Niveau 1

Afin de sauver une libellule des mains des raptors, Mazu doit leur apporter une écaille de Gigantosaurus. Elle trouve plein de stratagèmes ingénieux pour prendre une écaille sur le dos de la bête, mais toutes ses tentatives échouent, et causent plus de catastrophes qu'autre chose. Mazu réalise qu'il est mal de s'en prendre à Giganto pour résoudre un problème qui n'a rien à voir avec lui. Elle utilise donc sa tête pour imaginer un stratagème et récupérer la libellule. Giganto la récompensera de sa bonne action en lui laissant " par hasard " une de ses écailles.