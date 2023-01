Nouveau karma, nouveau moi

Le karma est un grand mystè ; re et seuls quelques initié ; s ont eu la possibilité ; s de comprendre les secrets du karma et ce qui en dé ; coule. Depuis toute petite, la mé ; dium Claire Thomas a eu accè ; s à ; ses vies anté ; rieures et à ; celles des autres. Dans cet ouvrage, elle explique pour la premiè ; re fois de faç ; on accessible ce qu&rsquo ; est le karma et comment il fonctionne. Vous allez dé ; couvrir les 9 é ; tapes à ; franchir dans votre systè ; me karmique et le parcours de l'â ; me. Claire Thomas transmet des protocoles et rituels simples pour se libé ; rer du karma et des noeuds karmiques que nous sommes venus ré ; soudre dans notre incarnation. Nous sommes actuellement en pleine é ; volution karmique et dans les anné ; es à ; venir, de nombreuses personnes vont atteindre le Moksha, &ldquo ; la libé ; ration&rdquo ; . Si vous aussi, vous voulez faire partie de cette grande libé ; ration, alors dé ; couvrez ce qu&rsquo ; est ré ; ellement le karma et apprenez avec des exercices simples à ; vous en libé ; rer.