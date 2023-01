J'arrête de tout remettre à demain !. Halte à la procrastination !

Avez-vous tendance à repousser ou à reporter indéfiniment vos obligations ? Et si oui, pourquoi ? Si vous lisez ce livre, c'est que vous êtes sans doute plus concerné(e) que d'autres par ce penchant étrange. Ce livre répond en premier lieu à quelques questions essentielles : qu'est-ce que la procrastination ? Pourquoi procrastinons-nous ? Et comment endiguer cette tendance pour le moins gênante voire destructrice ? Patrice Ras nous offre ici de multiples stratégies, nouvelles ou déjà éprouvées, pour nous affranchir de cette inclination à tout remettre à demain et reprendre le contrôle de notre vie. Au menu de ce petit livre résolument pratique : des tests, des outils, des réflexions, des anecdotes, des citations, bref des pistes pour nous aider à faire ce que nous avons à faire ? en temps voulu ! Patrice Ras est Conférencier et Formateur indépendant depuis 1995 à Paris. Indécis chronique, il a réussi à faire de la décision " un jeu d'enfant ". Depuis, il a aidé des milliers de personnes à en faire autant... Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Morphopsychologie : le visage, miroir de la personnalité et Les fabuleux pouvoirs des accords toltèques (Editions Jouvence)