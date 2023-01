Ton âme contre la mienne

Aux yeux de tous, il est la Bête. Et si elle était la seule à voir au-delà du masque ? Travailler pour Adam Bates, milliardaire froid, hautain et sans coeur ? Nina aurait dû refuser tout net cette proposition, et pourtant voilà qu'elle va vivre dans son manoir lugubre pour s'occuper de Capucine, sa fille de six ans. Entre eux, les règles sont claires : Adam a interdiction de la toucher, pas même une poignée de main. Traumatisée par son enfance passée auprès d'un beau-père sadique, Nina ne le supporterait pas. En retour, elle doit accepter de côtoyer son vrai visage, tel qu'il le lui montre : Adam est persuadé de n'être qu'un monstre incapable d'aimer et d'être aimé en retour. Il est la Bête. Pourtant, au-delà de la peur et de la méfiance, Nina entrevoit une âme blessée qui fait écho à la sienne, un coeur malmené par la vie, qui ne demande qu'à battre pour quelqu'un... Roman réédité