Après qu'un étrange virus a décimé le tiers de la population mondiale, la magie est devenue monnaie courante. Réfugiée dans le havre de New Hope, Fallon a passé son enfance à apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Epaulée par Duncan et Tonia, elle consacre désormais son temps et son énergie à la protection des plus vulnérables. Une ultime mission se profile pour les trois amis : rétablir le bouclier mystique au coeur du cercle de pierres en Ecosse. Et pour entreprendre ce périlleux voyage, ils vont devoir lever une véritable armée...