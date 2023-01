La chair du tigre

A douze ans, Luxi Ming quitte Pékin avec sa famille pour s'installer à Nice. Son père est absent ; sa mère, prompte à la mélancolie, aime jouer les enfants délaissées avec sa propre fille. Luxi est à part, surdouée et éprise de la langue française. Dans son collège, elle espère échapper aux lourdeurs familiales. D'autant que dans sa classe, elle s'en est persuadée, elle a une mission : purger Jade, ado charismatique, belle et brutale, de sa colère et révéler sa sensibilité. Mais Jade fait de Luxi son souffre-douleur. L'escalade est rapide et leur drôle de relation devient le feuilleton de la cour de récréation. Le monde intérieur de Luxi est un théâtre enchanté où les grandes questions métaphysiques côtoient les fulgurances esthétiques, et elle est prête à tous les sacrifices pour améliorer le monde. Au risque de perdre. Un portrait poétique et puissant. Marie France.