Français CP - Cahier Jour Soir. Conçu et recommandé par les enseignants

Un cahier complet pour progresser en français au CP Réviser tout le programme de CP et s'entraîner - Lecture / Grammaire / Orthographe / Conjugaison / Vocabulaire / Ecriture - Une structure simple adaptée aux élèves de CP - Des leçons illustrées et claires - Des exercices progressifs et variés - Tous les corrigés + De nombreux mémos visuels pour mémoriser facilement l'essentiel : l'imagier des sons ; la phrase ; le masculin et le féminin ; le singulier et le pluriel ; passé, présent, futur... + Des quiz ludiques : compléments numériques accessibles gratuitement en ligne