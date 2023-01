Démarrez avec Arduino. 4e édition

Si vous avez l'âme d'un bricoleur de génie mais ni la patience ni les connaissances d'un ingénieur, Arduino est fait pour vous. Ce composant révolutionnaire associe un circuit imprimé et un microcontrôleur, que vous pouvez programmer simplement grâce à sa plate-forme gratuite et open source. Qui mieux que Massimo Banzi, l'un des co-inventeurs d'Arduino, peut en parler ? Dans cet ouvrage pratique et synthétique, il présente le composant et les bases en électronique et en programmation nécessaires à sa mise en oeuvre immédiate. Différents exemples de difficulté croissante vous permettent d'appréhender progressivement tout le potentiel d'Arduino pour ensuite donner libre cours à votre imagination. Cette 4e édition, intégralement revue, contient des nouveaux chapitres sur le cloud Arduino, la gamme ARM et un exemple pas-à-pas complet de "check" connecté.