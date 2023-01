1500 exercices pour progresser en français. Orthographe, grammaire, conjugaison, vocabulaire

Cet ouvrage est pratique pour déjouer les pièges du français. Doit-on écrire agresser avec 1 ou 2G ; la vertu avec 1 E ou pas ; quoique ou quoi que ; quelque ou quel que ; un ou une astérisque ; un fabricant ou un fabriquant ; un cahot ou un chaos ? Est-il correct d'écrire des mouchoirs orange ou marron ; deux heures et demie ; tout équipée mais toute honteuse ; achète des bonbons ; donnes-en à ton frère ; il faut que tu voies cela ; il suffit juste de se taire ; deux cent-vingt euros ? Le début, la fin des mots, les homonymies, les accords, les terminaisons verbales... tous les points sur lesquels on hésite sont abordés dans ce livre, sous forme de phrases comportant des fautes qu'il faut débusquer. Françoise Thiébault-Roger, enseignante, a écrit de nombreux ouvrages de préparation aux concours de la fonction publique. Elle a également créé les sites e-francais. fr et QCMplus. fr