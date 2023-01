La prière des mécréants

Dans une Egypte gouvernée d'une main de fer depuis 2013 par le Maréchal al-Sissi, surnommé Balaha par ses détracteurs, référence à un célèbre menteur, Samir Kadouri, guide touristique originaire d'Assouan, est arrêté par la police d'Alexandrie. Ebranlé par cette épreuve, il part à la recherche d'un vieux professeur, croit le retrouver dans les jardins de Montazah, aboutissant plus tard à la célèbre Bibliotheca Alexandrina, haut lieu de la francophonie dans la région. Là, tout s'emballe avec l'enlèvement du professeur. Comme à son habitude, Samir ne lâche rien, bouillonnant d'énergie et courageux quand il s'agit de défendre des valeurs sur lesquelles il ne transige pas. Il retrouve de vieux ennemis, met de l'ordre dans sa vie personnelle et s'insurge contre ceux qui pour des raisons économiques ou politico-religieuses veulent instaurer le chaos dans son pays.