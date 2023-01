Un bon endroit pour vivre

Un recueil de nouvelles envoûtant, poétique et d'une force remarquable, couronné en Italie par le prix Campiello pour la meilleure première oeuvre. Une cabane dans les arbres, une maison ancienne au coeur des montagnes, une piscine... Une petite fille qui se baigne, un père qui disparaît, un autre qui trouve la paix dans le silence humide d'une cave, un couple qui se déchire ou se retrouve. Et puis, dans la poussière ou dans la grâce des instants volés du quotidien, surgissent des sentiments, des rêves, un désir inconnu, une découverte, qui illuminent, blessent, font grandir. " Francesca Manfredi nous prend par la main et nous fait voyager à travers des histoires qui ont la force des contes, des histoires qui creusent au plus profond des personnages pour les mettre en lumière. " Il Foglio