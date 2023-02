Calligraphie créative

Découvrez dans ce livre l'art créatif du lettrage au stylo, au pinceau ou à la craie. Lettre après lettre, mot après mot, Imogen Owen vous guide à travers toutes les étapes clés de la calligraphie. Au ? l de votre plume et de ses conseils, améliorez votre technique et renforcez la con ? ance dans vos gestes. Au fur et à mesure des exercices, vous trouverez des espaces vierges prévus pour vous entraîner directement dans l'ouvrage. Inspirez-vous des projets de ce livre pour perfectionner votre technique d'écriture créative !