Journal du siège de Paris. Septembre 1870 - Janvier 1871

De septembre 1870 à janvier 1871, Paris est encerclé par les Prussiens et leurs alliés. Témoin privilégié de ces longs mois de siège, Jacques-Henry Paradis, simple bourgeois de Paris, livre un regard singulier et rare sur l'événement. A travers ce récit, on ressent avec force tout le tragique de la situation. Alors que le cri de "Vive la Commune ! " se fait menaçant, aucun détail des réalités sordides du siège ne nous est épargné : incendies, boucheries canines et félines, festins d'animaux du jardin des Plantes. Mais on partage également la joie du départ des ballons-poste, l'arrivée des nouvelles par pigeons voyageurs... Quand les Parisiens affamés ne les ont pas attrapés pour les manger.