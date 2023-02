Mileva Einstein. A l'ombre d'un génie

Zurich, été 1896. A l'Ecole polytechnique fédérale, Mileva Maric´ commence des études de mathématiques et de physique. Cette jeune Serbe est la seule femme de la classe. Un étudiant venu d'Allemagne la remarque. Il s'appelle Albert Einstein. C'est le début d'une histoire d'amour et de science. Elle va durer dix-sept ans. Trois enfants vont naître de cette union : Lieserl, curieusement disparue en Serbie, Hans-Albert et Eduard, qui sera traité toute sa vie dans un asile pour schizophrénie en Suisse. Parallèlement, les époux travaillent ensemble à ce qui deviendra la théorie de la relativité. Mais en 1905, sur la publication, seul le nom d'Albert figure. En 1913, ils se séparent. Albert est devenu célèbre. Milena retourne à l'anonymat. Dans cette double biographie, Laurent Lemire nous projette au moment où naît la théorie de la relativité et pose un regard tout à fait nouveau sur la relation entre Einstein et son épouse, relation d'amour fusionnelle et de travail commun intense. Il redonne à Mileva la place qui lui revient dans cette aventure qui a révolutionné la physique, bien que l'époque et sa condition de femme l'ont contrainte à une existence dans l'ombre.