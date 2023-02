Juifs et musulmans au Maroc

Avant le milieu du XXe siècle, les communautés juives du Maroc étaient fortes de 250 000 âmes coexistant avec dix millions de musulmans. Aujourd'hui, elles rassemblent moins de 3 000 personnes. L'auteur remet en perspective leur présence plus que bimillénaire dans le pays. Mohammed Kenbib souligne la contribution de ces communautés à l'histoire du Maroc, à sa culture, son patrimoine, son économie et sa diplomatie. Il s'attache à étudier les fondements de leurs relations avec les autres populations, quels qu'en aient été les aléas et les turbulences, de la présence européenne jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et au conflit du Moyen-Orient. L'auteur évoque enfin les juifs du Maroc d'aujourd'hui, en montrant les liens que gardent avec ce pays près d'un million de leurs coreligionnaires d'origine marocaine qui vivent en Israël, en France, au Canada et ailleurs dans le monde.