Qui est Silas Coade ? Où se trouve-t-il ? Et quand ? Un médecin, sans doute, à bord de la goélette Demeter, à l'orée du XIXe siècle, perdu dans les eaux norvégiennes en quête d'un Edifice dont il ignore tout ?? Ou plutôt à la fin de ce même siècle, non loin du pôle Sud, sur la trace de ce même ? Edifice, prêt à rejouer un désastre annoncé? ? A moins qu'il ne soit dans les entretoises d'un dirigeable, quelques dizaines d'années plus tard, en route pour le coeur de la Terre, sur la piste, toujours, de cette structure cyclopéenne mystérieuse ?? Silas Coade est médecin, et il se peut qu'il ne cesse de mourir à jamais, ici, là ou ailleurs... Sauf à envisager l'inenvisageable, et affronter l'impensable. Né en 1966 au Pays de Galles, Alastair Reynolds mène pendant des années une double carrière d'écrivain et d'astrophysicien au sein de l'Agence Spatiale Européenne. Auteur à plein temps depuis 2004, son cycle des "Inhibiteurs" est traduit dans le monde entier. ? Si le Publishers Weekly le considère comme l'un des auteurs de hard SF les plus doués de sa génération, il est avant tout l'héritier direct de cette science-fiction inventée par Olaf Stapledon, celle du parfait vertige et de l'émerveillement. Eversion en témoigne avec maestria.