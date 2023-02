Sur quoi repose le monde

"Je crois que la plus belle chose que l'on puisse dire à quelqu'un, c'est : regarde". Regarder, observer les mille liens insoupçonnés entre les êtres et les lieux, ressouder et chérir ces relations : voici l'invitation que nous lance Kathleen Dean Moore. Au coeur de Pine Island, en Alaska, nous écoutons avec elle l'appel du loup, observons le lichen orangé et l'océan nocturne qui fourmille d'une vie mystérieuse. Chaque moment pleinement vécu devient le point de départ d'une réflexion philosophique et poétique, clairvoyante et émerveillée. Pour enfin, nous reconnecter au monde et devenir les gardiens des lieux que nous aimons.