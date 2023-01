40 exercices ludopédagogiques pour la formation. Diversifier ses formations pour impliquer et motiver les stagiaires

Tout formateur veut capter l'attention des stagiaires en donnant du rythme à ses interventions. Véritable référence, ce livre propose des exercices originaux et anti-bâillements - tels que le prénom dynamique, mon meilleur souvenir, les 5 boites, la bagouze... -, pour conquérir son auditoire et : - Se présenter avec originalité ; - Entretenir une écoute active ; - S'exprimer sans jugement ; - Créer et maintenir la dynamique de groupe ; - Encourager la créativité. Conçu comme un "tout-en-un pédagogique" , vous trouverez pour chaque exercice : le temps de préparation et le matériel nécessaire à sa réalisation, son niveau de difficulté, sa durée et les objectifs visés. Thierry Beaufort vous propose également des scénarios d'animation et des outils pour favoriser l'implication des stagiaires autour des thèmes essentiels : la communication, la connaissance de soi, les processus d'influence... Des exercices vraiment originaux pour sortir du cadre traditionnel !