J'arrête de courir après le temps. Equilibre de vie, charge mentale, procrastination. Je prends mon temps en main

Vous vous sentez lent, nonchalant, contemplatif ou bien impatient, débordé, speed, sous-pression et désireux d'un meilleur équilibre de vie ? A chaque problème, sa solution ! Si les outils classiques de gestion du temps sont souvent insuffisants pour obtenir des résultats durables, c'est parce qu'il faut s'intéresser aux causes dissimulées derrière votre relation au temps : - Etes-vous un procrastinateur occasionnel ou chronique ? Faites le test ! - Découvrez ce que révèle l'impatience. - Pour un bon équilibre de vie, choisissez tout... mais pas en même temps ! - Dégommez cette satanée culpabilité qui vous fait perdre un temps fou ! - Ignorez les voleurs de temps ! - Arrêtez de fuir l'attente et l'ennui à coups d'écrans : votre vie est bien trop précieuse. Nina Bataille vous propose un livre ressourçant et joyeux ponctué d'exercices concrets et de témoignages pour alléger votre quotidien, décompresser, prendre du recul, anticiper, prioriser et identifier ce qui a du sens pour vous. Réglez vos problèmes de temps une bonne fois pour toutes !