Enseigner sans exclure. La pédagogie du colibri

S i chacun convient que l'Ecole ne peut pas résoudre à elle seule tous les problèmes de la société, Sylvain Connac, en chercheur et en pédagogue, montre dans ce livre que l'enseignement peut lutter néanmoins contre toutes les formes d'exclusion qui gangrènent le lien social et compromettent l'avenir de nombreux enfants tout autant que notre avenir collectif. L'auteur tourne résolument le dos aux fausses solutions de la sélection précoce ou de l'externalisation des aides aux élèves. Tout au contraire, il propose de faire de l'hétérogénéité une richesse et d'investir la classe comme lieu possible d'une pédagogie authentiquement démocratique. Pour cela, il expose la "pédagogie du colibri" inspirée d'André de Peretti, dans laquelle chacun "fait sa part" en assumant délibérément une tension fondatrice entre la présence et la distance, l'engagement et la retenue, l'exercice de l'autorité et la promotion de l'autonomie. Dans la "pédagogie du colibri" , le maître construit du collectif et encourage le travail personnel, il promeut un fonctionnement coopératif en interaction avec les plans de travail personnel, il programme rigoureusement son enseignement tout en étant attentif aux besoins de chacune et de chacun. Ainsi, la lutte contre l'exclusion ne relève plus de l'incantation : elle est à portée de main de tout enseignant. Remarquablement argumentée, illustrée d'exemples et de propositions concrètes, la deuxième édition actualisée de ce livre, devenu une véritable référence, est, tout à la fois, une leçon d'optimisme éducatif et de créativité pédagogique.