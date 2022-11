Harry Potter la magie du papier

Avec ses 24 projets enchanteurs, voici le livre officiel d'activités pour invoquer chez vous toute la magie du monde des sorciers. Il propose des créations de différents niveaux pour les passionnés de tous âges et de tous niveaux, accompagnées d'explications claires et de croquis détaillés ainsi que de gabarits prédécoupés afin que même les débutants parviennent à des résultats époustouflants. A vous de réaliser : ? une réplique de Beuglante ; ? une baguette magique faisant apparaître un Patronus ; ? un Magicobus à propulsion en 3D ; ? une marionnette d'Hedwige à porter sur le bras ; ? une carte du Maraudeur ; ? et beaucoup d'autres créations ! Agrémenté d'anecdotes amusantes sur les coulisses de la saga, de citations et d'images issues des films, cet ouvrage vous ensorcellera en décuplant votre créativité. Préparez-vous à fabriquer des objets en papier tous plus magiques les uns que les autres !