Avalonia, l'étrange voyage. L'histoire du film

Toute l'histoire de la nouveauté Disney Avalonia, l'étrange voyage dans un bel album, pour un moment de lecture à partager entre parents et enfants. Découvrez toute l'histoire du film dans cet album carré, relié cartonné de 84 pages, avec de grandes illustrations pleine page. Les textes courts et faciles à lire sont rythmés par de nombreux dialogues. Dès 4 ans. L'histoire : Lors d'une expédition dans les montagnes d'Avalonia, Searcher découvre une plante : le pando. Plus tard, il est devenu cultivateur de cette plante, mais il s'inquiète en la voyant se déteriorer... Avec sa famille, ils partent en mission dans les mystérieuses profondeurs d'Avalonia pour sauver la cité.