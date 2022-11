Concours Animateur territorial, animateur principal. Externe, interne, 3e voie et examen professionnel, Edition 2023

Cet ouvrage propose une préparation complète aux épreuves des concours animateur territorial et animateur territorial principal (Concours externe, interne, 3e concours et examen professionnel - Catégorie B). - Toutes les épreuves : - Réponses à trois à cinq questions à partir d'un dossier sur l'animation - Note à partir d'un dossier - Rapport avec propositions opérationnelles à partir d'un dossier - Réponses à des questions sur l'animation - Entretien avec un jury - Tout le cours en fiches synthétiques. - Méthodologie pour réussir chaque épreuve. - Entraînements, annales pour réviser et s'entraîner. - Corrigés détaillés pour s'évaluer et progresser. Les + offerts en ligne : retrouvez des sujets corrigés supplémentaires et des QCM sur le site dunod. com