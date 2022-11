Lait et miel. Milk and honey, Edition 2022

Le recueil best-seller du phénomène Rupi Kaur en édition collector ! voici le voyage d'une survie grâce à la poésie voici mes larmes, ma sueur et mon sang de vingt et un ans voici mon coeur dans tes mains voici la blessure l'amour la rupture la guérison - rupi kaur - " lait et miel est un recueil poétique que toutes les femmes devraient avoir sur leur table de nuit ou la table basse de leur salon. Accompagnés de ses propres dessins, ses poèmes, d'une honnêteté et d'une authenticité rares, se lisent comme les expériences collectives et quotidiennes d'une femme du XXIe siècle. " Erin Spencer -Huffington Post