Quiquequiz Dinosaures

Un jeu de 150 cartes contenant 200 questions-réponses, pour devenir incollable sur les dinosaures, thème-passion des enfants ! Du contenu varié, intéressant et divertissant : l'enfant apprend en s'amusant. Vous apprendrez que les coprolithes, qui sont les crottes fossilisées des dinosaures, permettent de nous renseigner sur ce qu'ils mangeaient. Ou encore que les oiseaux sont les descendants des petits dinosaures à plumes : d'ailleurs, en regardant les pattes des oiseaux, on s'aperçoit qu'elles aussi sont griffues et couvertes d'écailles ! Trois catégories de questions, avec des réponses au contenu documentaire Pour chaque thème (le corps des dinosaures, le repas des dinosaures, la vie de famille, l'étude des dinosaures), trois catégories de questions. Il y a des questions ouvertes ("Les dinosaures ont-ils un squelette ? "), des questions illustrées (deviner l'animal représenté par une illustration) et des questionnaires à choix multiples. Chaque carte est richement illustrée du dinosaure sur lequel la question porte ! Un jeu à petit prix, facile à transporter Une boîte cartonnée de petite taille solide, à moins de dix euros, pour tester ses connaissances et s'amuser, à la maison ou en voyage, seul, en famille ou entre amis.