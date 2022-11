Classes prépa

Dossier, une collection pour aider le jeune à découvrir les formations du sup et à construire son projet pas à pas. Avec le Dossier Spécial prépas, vous explorerez une filière caractérisée par : Trois filières (économique, littéraire, scientifique) couvrant 27 prépas aux débouchés spécifiques (écoles de commerce, d'ingénieurs, d'art, vétérinaires, ENS, IEP...) Des profils divers : bacheliers généraux, bacheliers professionnels, bacheliers technologiques, mais aussi techniciens supérieurs, sélectionnés sur dossier Un nombre important d'établissements, répartis sur l'ensemble du territoire, avec la possibilité d'accueil en internat pour ceux qui résident loin Une préparation aux concours intensive permettant d'intégrer une école après 2 ou 3 ans ou de rebondir ailleurs grâce à un système d'équivalences et de passerelles Une formation ambitieuse permettant d'acquérir une culture générale, des méthodes de travail et un réseau qui resteront des atouts une fois dans le monde professionnel Points forts de la collection : Un mode d'emploi des études : accès, organisation, programme, poursuite d'études Un reportage en lycée, des témoignages de responsables de formation et de jeunes Des outils d'aide au choix : tableaux présentant l'offre des établissements par filières Une consultation en ligne des concours d'accès aux écoles selon la filière et la prépa... Pour des infos toujours actualisées Des articles stratégiques : Comment choisir sa prépa selon son profil et son projet ? Dans quel lycée postuler pour être admis ? Quel concours présenter ?