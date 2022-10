L'ange déchu de Brocéliande Tome 2 : La chaise du malheur [EDITION EN GROS CARACTERES

Alors que Fortin a été victime d'une grave chute de vélo qui l'a fait atterrir – et manquer de se noyer – dans le Miroir aux Fées, lac enchanteur de Brocéliande, Mary Lester découvre que cet accident n'en est pas un. Et gare à celui qui touche à son Jipi... Le mystère s'épaissit autour du Trou du Lapin, un bouge sordide perdu dans les bois, et de sa fameuse chaise maudite, qui porte la marque du Diable et cause malheur à quiconque y poserait son séant. Aidée de Gertrude, et avec le concours des gendarmes de Plélan-le-Grand, Mary va devoir se méfier des apparences et se frotter à la faune de cette mythique forêt, où les nuisibles sont malheureusement plus nombreux que les korrigans...