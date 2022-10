Timescape Arsène Lupin - NE - Coffret

Timescape, une nouvelle collection d'escape game, pour vous faire vivre une expérience immersive hors du temps et de la réalité... jusqu'en 1900, auprès du gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Elèves du professeur de physique quantique Heinrich Zeist, vous avez été transportés dans l'espace et le temps à la suite d'une expérience de téléportation ratée. Et comme si cela ne suffisait pas, vous apprenez, effet papillon oblige, que vous devez réparer les catastrophes que vos sauts dans le temps entraînent, pour pouvoir revenir. Dans cette boîte, 60 cartes de surprenants rebondissements et une mécanique de jeu très simple vous transporteront en 1900, dans un manoir normand, où vous serez confrontés à une situation compromettante mettant en scène Arsène Lupin. Enquêtez et trouvez des solutions aux énigmes pour rétablir les anomalies temporelles ! Un jeu de 1 à 6 personnes maximum, à partir de 12 ans.