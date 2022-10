Hannah Gadsby, l'une des voix les plus importantes et singulières de notre époque, revient sur les événements fondateurs de sa vie qui l'ont menée à la création de Nanette, le spectacle à l'immense succès international et qui a renouvelé les frontières du stand-up. Hannah Gadsby grandit dans une petite ville isolée en Tasmanie, où l'homosexualité est illégale jusqu'en 1997. Comment survivre quand, comme elle, on se découvre hors-la-loi car lesbienne ? Comment exister quand, comme elle, on est neuroatypique à une époque qui ne parle pas de santé mentale ? Hannah n'entre pas dans la norme : des années de violences homophobes, sociales et sexuelles le lui feront payer. Sa place dans ce monde qui la rejette, Hannah l'inventera en montant sur scène. Avec Nanette, son stand-up à l'immense succès international, elle embarque son public dans une expérience cathartique bouleversante. Nanette en dix étapes retrace les événements fondateurs qui l'y ont menée et raconte avec humour et sincérité le parcours de vie d'une femme queer et neuroatypique.