Mon oracle Féminin sacré à colorier

Cet oracle est un outil de croissance personnelle et de guidance intérieure. Son but est de vous aider à vous connecter profondément à votre âme pour développer votre pouvoir intuitif. Prenez le temps de vous connecter avec chaque carte en lisant sa symbolique. En coloriant votre oracle et en choisissant ses teintes chromatiques, vous bénéficierez naturellement de la puissance des énergies des couleurs, dont les vibrations influencent nos pensées, nos sentiments et nos désirs. Votre oracle est comme vous, unique. Aussi, une fois que vous lui aurez transmis votre énergie, ne le laissez pas dans les mains d'une autre personne. 33 cartes à colorier + 1 livret explicatif qui présente les méthodes de tirage et la signification des cartes.