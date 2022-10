Une année en pleine forme avec Michel Cymes. Votre santé jour après jour, Edition 2023

L'almanach Dr Good version 2023 par Michel Cymes : des conseils santé et bien-être pour prendre soin de soi jour après jour, et passer une année en pleine forme. Dans cette nouvelle édition, de nouveaux coachings thématiques, des recettes illustrées et une maquette revisitée. " Et si je vous disais que prendre soin de sa santé, ce n'est peut-être pas si compliqué ? La clé - vous me voyez venir ? - c'est la prévention ! Et cela passe par une bonne hygiène de vie au quotidien : de l'activité physique, une assiette équilibrée, un sommeil régulier, une meilleure gestion du stress... Tout ça, vous le savez déjà : place ici aux travaux pratiques ! Je vous ai concocté un joli programme varié avec des conseils à piocher et quelques petits gestes à intégrer pour vous aider à prendre soin de vous, jour après jour. Ensemble, on va passer une nouvelle année en pleine forme ! " Au programme : Chaque mois, un coaching thématique : mieux gérer son stress, chouchouter son ventre, booster son moral, stimuler sa mémoire, se détendre avec le yoga... Chaque jour, des conseils à piocher : des astuces bien-être, des infos santé, des coups de pouce naturels, des exercices pour bouger... Des recettes vitaminées à chaque saison pour manger équilibré en se faisant plaisir ! Vos rendez-vous santé tout au long de l'année : les rappels médicaux, la pharmacie idéale, les gestes d'urgence...