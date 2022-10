Rabelais, Gargantua

Une collection dédiée aux oeuvres intégrales du BAC de Français 1re et à leurs parcours associés. - Les Parcours associés : Rire et savoir (Voie générale) La bonne éducation (Voie technologique) - Résumé Pour son deuxième roman, dans un texte à la verve incomparable, Rabelais nous invite à suivre l'éducation et les aventures de Gargantua, un héros à la mesure des ambitions philosophiques de son auteur. En l'éloignant des leçons abrutissantes des théologiens de la Sorbonne pour le confier au savant et délicat Pononocratès, son père lui donne les armes qui feront de lui un prince humaniste chrétien, qui parviendra avec l'aide du bon frère jean des Entommeures à vaincre les agressions du tyran Picrochole. Les + de la collection Parcours associé " Rire et savoir " et " La bonne éducation " Une nouvelle édition adaptée à toutes les séries, générale & technologique avec 20 pages dédiées au parcours " La bonne éducation " des séries techno composées de : - Les thèmes du parcours - Des groupements de textes - Des exemples d'exercices de BAC : sujet d'essai traité