Le réensauvagement à la ferme de Knepp. Le réensauvagement de la ferme de Knepp

En 2001, constatant que leur grand domaine de Knepp, dans le Sud-Est de l'Angleterre, cultivé de façon intensive, est dans une impasse environnementale, Isabella Tree et son mari décident de le réensauvager en laissant les processus écologiques naturels prendre les commandes. Vingt ans plus tard, Knepp est considéré comme un exemple de restauration et de régénération de la nature.