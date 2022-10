Je veux ! Je veux ! Comment dire non à son enfant

"Je veux ! " ou "Non, je veux pas ! " : quel parent n'a jamais entendu ces phrases ? Quel parent n'a jamais été confronté à son enfant qui veut absolument des bonbons au supermarché, qui exige de jouer avec un smartphone ou qui refuse de mettre ses chaussures ? Malheureusement, aucun ! Les parents se sentent souvent démunis face à de telles exigences ou à de tels refus. Doivent-ils céder ? Ce serait plus simple. Interdire ? Etre un parent, cela ne signifie pas être un gendarme, tout de même ! Pourtant, il est indispensable de poser des règles à son enfant afin de lui donner un cadre rassurant, dans lequel il pourra vivre ses propres expériences en toute quiétude. Ce livre vous aidera à savoir comment poser des règles sans craindre les conflits avec votre enfant et à parvenir à les faire respecter, afin que votre enfant et vous puissiez développer une relation harmonieuse.